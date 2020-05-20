Siber saldırıya karşı yerli ve milli çözüm

Mikrolink Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Beste Uçak, “Geleneksel VPN sisteminin gelecek neslin yeni VPSC teknolojisini geliştirerek, BT güvenliğinin en büyük iki temel sorununa çözüm getirdik. Birincisi, kurumsal ağlara yüksek güvenli erişim ve iletişim, ikincisi de yeni nesil güvenli veri yedekleme ve geri yükleme. Küresel pazarda çığır açan bu yeni teknolojiler, dışarıdan müdahale ve manipülasyona kesinlikle izin vermeyerek, siber saldırıları daha oluşmadan engelliyor” dedi.



Türkiye 5’inci sırada

Türkiye 2019 yılında, dünyada siber saldırıların hedefi olan 5’inci ülke oldu ve bir önceki yıla göre yüzde 33 daha fazla yapılan veri ihlalinde, 1 milyondan fazla kişi hasar gördü.



Siber saldırılara karşı yüksek düzeyde güvenlik sağladıklarına dikkat çeken Uçak, “Milli, yerli ve rakipsiz ürünlerimizle elde ettiğimiz başarıyla, küresel pazarda yakından takip edilen bir şirketi olma gururunu yaşıyoruz” dedi.