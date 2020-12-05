Şiddete karşı teknolojik çözüm

Takip yazılımları, bir kişinin akıllı bir cihaz aracılığıyla başka bir kişinin özel hayatını gizlice gözetlemesini sağlıyor ve genellikle yakın bir partnere karşı şiddet uygulama gerekçesi amacıyla kullanılıyor.



Kaspersky, 2020'nin ilk 10 ayında dünya çapında takip yazılımı kurulumlarının sayısının 48 bin 500'ü aştığını açıkladı. Şirket, Türkiye'de de kullanıcıların mobil cihazlarında takip yazılımı kullanımında bir önceki yıla göre yüzde 49 artış tespit edildiğini kaydetti.



TinyCheck, açık kaynaklı, yaygın olarak erişilebilen bir platform olan Raspberry Pi'den güç alıyor. Normal Wi-Fi bağlantısı kullanan TinyCheck, bir mobil cihazın giden trafiğini tarıyor ve casus yazılımla ilgili sunucular gibi bilinen kötü amaçlı kaynaklarla olan etkileşimleri tanımlıyor.



Takip yazılımdan şüpheleniyorsanız...



Kaspersky, takip yazılımlardan etkilendiğinden şüphelenen kullanıcılar için şu önerilerde bulunuyor:



Yerel destek organizasyonlarınızla veya polisle iletişime geçin. Cihazınızda takip yazılımı bulunduğu hakkında endişeleriniz varsa veya bulduysanız, size profesyonel yardım sağlayabilirler. Coalition Against Stalkerware web sitesinde, destek kuruluşlarının bir listesini bulabilirsiniz.



www.stopstalkerware.org adresini ziyaret edin ve Coalition Against Stalkerware'in açıklayıcı videosunu izleyin. Böylece takip yazılımının uyarı işaretlerini tespit edebilirsiniz.



Videoda herhangi birinin gizli yazılımdan etkilenip etkilenmediğini ve hangi adımları atıp atmaması gerektiğini anlatan genel adımlar listelenmektedir.



Cihazınızı kontrol etmek ve üzerinde gizli bir yazılımın yüklü olup olmadığını anlamak için Kaspersky Internet Security gibi kanıtlanmış siber güvenlik çözümlerini kullanın.