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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberler: Sıfır gümrük vergisi uygulanacak. Kolonya üretimi...
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    25.03.2020 - 07:57 |

    Son dakika haberler: Sıfır gümrük vergisi uygulanacak. Kolonya üretimi...

    Son dakika haberlere göre, Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkol için sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

    Son dakika haberler: Sıfır gümrük vergisi uygulanacak. Kolonya üretimi...

    Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesine kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkol de eklendi.

    Söz konusu ürün için gümrük vergisi sıfır olarak belirlendi.

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