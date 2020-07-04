04.07.2020 - 12:57 |
Sigaraya zam mı geldi 4 Temmuz 2020? Sigara fiyatları arttı mı?
Sigara zam gelip gelmediği gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, ÖTV Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir yapılan vergi artışını gerçekleştirdi. Gelen artış sonrasında sigaraya fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki 4 Temmuz'da sigaraya zam geldi?
Sigara fiyatları ile ilgili araştırmalar yaşanıyor. 6 ayda bir yapılan vergi artışının gerçekleştirilmesi sonrasında sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 4 Temmuz 2020'de sigaraya zam mı geldi? İşte detaylar....
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Gündemde sigara fiyatları ile ilgili detaylar araştırılıyor.Gelir İdaresi Başkanlığı, ÖTV Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir yapılan vergi artışını yaptı.
Sigaraya zam gelip gelmediği ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detay gelirse haberde yer alacak.