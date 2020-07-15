Şikago’ya Türk ticaret üssü

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye Ticaret Merkezleri’nin (TTM) ilk durağı, ABD’nin Şikago şehri oldu. TOBB işbirliğinde hizmete giren “TOBB TTM Şikago”, Türk şirketlerinin ABD’deki şirket kurma, danışmanlık, ortak girişim oluşturma, ABD’nin toplumsal yapısını tanıtma gibi ihtiyaçlarını karşılayacak, ABD ile ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi hedefi doğrultusunda faaliyet gösterecek.













TOBB’dan sektörlere gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) kapsamında ilk durağın, ABD’nin Şikago olduğu belirtildi. Buna göre, kuruluş çalışmaları tamamlanan “TOBB TTM Şikago”, dünyanın üçüncü en yoğun hava kargo taşımacılığının yapıldığı O’hare Havalimanı yakınında konumlandırıldı. Merkez, 8 bin 100 metrekaresi depo alanı ve bin 160 metrekaresi ofis alanı olmak üzere toplam 10 bin 300 metrekare kapalı alanda Türk şirketlere hizmet verilecek. “TOBB TTM Şikago”, özel olarak seçilmiş pazar segmentlerinde katma değerli hizmetler sunan ve sistemin tüm bileşenlerinin tek çatı altında toplandığı bir platform özelliği taşıyacak. Merkez öncelikle makine ve teçhizat, oto yan sanayi, mobilya, plastik ve kimyasal ürünler, mermer, çimento ve diğer taşlar, tekstil ve hazır giyim, gıda, hızlı tüketim malları, demir ve çelik, hava taşıtları aksam ve parçaları, alüminyum sektörlerinde faaliyet gösterecek.

Ürünler tek çatıda

Türk şirketlerinin ABD’deki şirket kurma, danışmanlık, ortak girişim oluşturma, ABD’nin toplumsal yapısını tanıtma gibi ihtiyaçlarını karşılayacak olan merkez, Türk ürünlerinin ABD pazarında tutunmasına yardım edecek. ABD ile ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi hedefi doğrultusunda faaliyet gösterecek olan merkez, ABD’nin Türkiye’den en çok ithal ettiği ürünlerin ilk kez tek çatı altında sunulmasını sağlayacak. Merkezde Türk işletmelere yönelik mali analiz, hedef pazar araştırması, tüketici eğilimleri gibi konularda da bilgi verilecek.











ABD’nin imalat üssü

Merkez için seçilen Şikago, ticarette avantajlı... Kentin bulunduğu Illinois eyaleti, ABD’nin imalat üssü konumunda. 37 firmanın yönetim merkezi ile 300’den fazla firmanın depo dağıtım merkezi de Şikago’da yer alıyor.

Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’nin, Çin’e alternatif tedarikçi arayışı, Türkiye için fırsat olarak değerlendiriliyor. ABD’nin makine, yedek parça, otomotiv, gıda, hızlı tüketim malları, tekstil ve diğer sektörlerden toplam 1.3 trilyon dolarlık ithalat yapması, büyük bir potansiyel oluşturuyor.