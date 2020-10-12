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    12.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Şile bezine hayat verecek proje

    İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2.3 milyon lira tutarında hibe desteği almaya hak kazanan “Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi” projesi kapsamında Şileli kadınlar üretim yapacak, moda endüstrisi de Şile bezinden yapılan giysi ve ürünleri dünyaya tanıtacak..

    Şile bezine hayat verecek proje

     

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İSTKA koordinasyonunda Şile Belediyesi tarafından geliştirilen “Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi” projesi başarılı bulundu.

    Kadınlara istihdam

    Proje, İSTKA koordinasyonunda Şile Belediyesi tarafından Yeditepe Üniversitesi, FMV Işık Üniversitesi ve Şile Halk Eğitimi Merkezi ortaklığıyla yürütülecek.

    AA’nın aldığı bilgiye göre, proje kapsamında İstanbul’un ilk ve tek coğrafi işaretli ürünü olan Şile bezinin üretim  kapasitesinin artırılması, ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olduğu bölgelerdeki kadınların istihdam edilmesi ve bölgenin kırsal kalkınmasında önemli rol oynaması hedefleniyor.

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