Şile bezine hayat verecek proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İSTKA koordinasyonunda Şile Belediyesi tarafından geliştirilen “Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi” projesi başarılı bulundu.

Kadınlara istihdam

Proje, İSTKA koordinasyonunda Şile Belediyesi tarafından Yeditepe Üniversitesi, FMV Işık Üniversitesi ve Şile Halk Eğitimi Merkezi ortaklığıyla yürütülecek.

AA’nın aldığı bilgiye göre, proje kapsamında İstanbul’un ilk ve tek coğrafi işaretli ürünü olan Şile bezinin üretim kapasitesinin artırılması, ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olduğu bölgelerdeki kadınların istihdam edilmesi ve bölgenin kırsal kalkınmasında önemli rol oynaması hedefleniyor.