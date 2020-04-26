BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Silverline’dan eğitim bağışı
    ABONE OL
    26.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Silverline’dan eğitim bağışı

    Silverline TBMM’nin açılışının 100. yılı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile 100 çocuğun eğitimine destek verdiğini duyurdu.

    Silverline’dan eğitim bağışı

     

    Darüşşafaka’da yatılı eğitim gören 1000’e yakın annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuktan 100’ünün eğitimine katkı sağlayan Silverline, ‘100. yılda 100 umut’ sloganı ile bağış yaptı.

    Silverline Ankastre’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin, “Bizim için çok anlamlı bir destek oldu. Bu yaklaşımı sürekli hale getireceğiz” dedi.

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları yurda döndü

    Moritanya ve Senegal'deki Türk vatandaşları yurda döndü

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    Son dakika haberi... İsveç tedavi etmemişti... Bakan Koca 06:00'da duyurdu: Sevgili Leyla, sesini duyduk

    Son dakika haberi... İsveç tedavi etmemişti... Bakan Koca 06:00'da duyurdu: Sevgili Leyla, sesini duyduk

    Sıradaki Haber