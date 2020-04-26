26.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Silverline’dan eğitim bağışı
Silverline TBMM’nin açılışının 100. yılı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile 100 çocuğun eğitimine destek verdiğini duyurdu.
Darüşşafaka’da yatılı eğitim gören 1000’e yakın annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuktan 100’ünün eğitimine katkı sağlayan Silverline, ‘100. yılda 100 umut’ sloganı ile bağış yaptı.
Silverline Ankastre’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin, “Bizim için çok anlamlı bir destek oldu. Bu yaklaşımı sürekli hale getireceğiz” dedi.