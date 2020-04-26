Silverline’dan eğitim bağışı

Darüşşafaka’da yatılı eğitim gören 1000’e yakın annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuktan 100’ünün eğitimine katkı sağlayan Silverline, ‘100. yılda 100 umut’ sloganı ile bağış yaptı.

Silverline Ankastre’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin, “Bizim için çok anlamlı bir destek oldu. Bu yaklaşımı sürekli hale getireceğiz” dedi.