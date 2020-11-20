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20.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Şimdi al tatilde öde

Yaz tatili için erken rezervasyon dönemi ekstra fırsatlarla açıldı. Bu dönemde rezervasyon yaptıranlar yüzde 50 indirimin yanı sıra tatil bedelini 4 ay sonra ya da tatile gitmeye 3 gün kala ödeyebilecek

Şimdi al tatilde öde

Turizmde yaz tatili için erken rezervasyon dönemi başladı. Bu rezervasyon döneminde özellikle ödemelerdeki ‘erteleme’ modeli öne çıkıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyahat acenteleri, tur operatörleri geçen sezondan itibaren büyük bir değişim geçiren tüketici alışkanlıklarına göre yapılanmaya devam ediyor. Şirketler özellikle ‘iptal hakkı’ konusunda tüketiciye tam güven sağlamayı hedefliyor. Yanı sıra salgın riskiyle daha çok yurt içinde tatil planı yapılacak olması öngörüsüyle, tüketiciye farklı tatil seçenekleri oluşturuluyor. Yine Türkiye’nin ‘güvenli tatil’ modeli erken rezervasyon otellerinde öne çıkan güçlü bir özellik olarak görülüyor.

4 ay erteliyor

ETS’de 2021 yazı için erken rezervasyon dönemi yüzde 50’ye varan indirimlerle başladı. ‘Şimdi Al, Baharda Öde’ kampanyasının birinci döneminde, fırsatlardan yararlanarak tatil rezervasyonu yapanların ödemelerine isterlerse 4 ay erteleme imkanı sunan ETS, böylece herhangi bir iptal durumunda para iadesi işlemlerini de en aza indirmeyi hedefliyor. Ödeme erteleme modeli, tek seferde yapılan ödeme işleminde ya da 3, 6 veya 9 taksitli işlemlerde geçerli olacak.

ETS aynı zamanda ‘Erken Rezervasyon Sigortası’na da vurgu yapıyor. Buna göre, iptalde koşulsuz iade hakkı ile uzun dönem sonrasına rezervasyon yapılabilecek. Uygulama ile sezonda yapılacak tatiller için, konaklama başlangıcından 72 saat öncesine kadar rezervasyonlar iptal edilebilecek.

3 gün kala ödeme imkanı

Jolly de 2021 yazı için erken rezervasyon dönemini yüzde 50’ye kadar indirimlerle başlattığını duyurdu. Yapılan basın toplantısı ile detayları paylaşan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, yıl içinde pandemi sürecinde misafirleri ile yaptıkları anketler neticesinden değişen beklentileri göz önünde tuttuklarını vurguladı. Buna göre tüketiciler, tatil ödemesinin 4’te birini yaptıktan sonra geri kalan kısmını tatillerine 3 gün kala ödeyebiliyor. Kesintisiz iptal garantisi sunulan erken rezervasyon kampanyası kapsamında, fiyat farkı iade garantisi de bulunuyor. Yine yurt içi ve yurt dışı seçili otellerde oluşturulan farklı ödeme modelleri de sunuluyor.

 

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