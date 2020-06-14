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    14.06.2020 - 07:00 | | Hanife BAŞ

    Sinema salonunda geri sayım

    Sinema salonları perdeyi açmak için 1 Temmuz’a sıkı hijyen önlemleri ile hazırlanıyor. Ortak alanlar temizleniyor, havalandırma sistemi değiştiriliyor

    Sinema salonunda geri sayım
    Hanife BAŞ

    Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden olan sinema salonları, 1 Temmuz’da açılmak için geri sayıma başladı. Salonlar sıkı hijyen önlemleri alarak yeni döneme hazırlanıyor.

    Cinemaximum’ları bünyesinde bulunduran CGV Mars Cinema Group COO’su Nurdan Ulu Horozoğlu, sinema keyfini en sağlıklı ve güvenli biçimde deneyimletmek için bütün önlemleri alarak çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

    Salonlar, fuayeler gibi ortak kullanım alanlarına temiz hava akışı sağlayacaklarını belirten Horozoğlu, “Merdiven korkulukları, salon kapıları ve kiosk ekranları gibi alanları dezenfekte ediyoruz. Seans başlangıç, ara ve bitiş zamanlarını mümkün olduğunca kademeli olacak şekilde düzenleyeceğiz. Seans aralarında salonları dezenfekte edip, havalandıracağız. Sinema salonlarındaki koltukları sosyal mesafeyi koruyacak hale getirdik. Gişe, kiosk ve büfelerde 1.5 metre aralık düzenine geçiyoruz. Temassız ödeme seçeneği sunacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklayacağı kılavuz doğrultusunda da salonlarımızdaki tedbirleri şekillendireceğiz” dedi.

    Mısır satışı olacak

    Salonların büfelerinde teması en aza indirmek ve sosyal mesafeyi korumak adına çalışanlarına koruyucu giysi sağlayacaklarını aktaran Horozoğlu, “Büfelerde mısır ve içecek satışına dair gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Ancak satışlara dair son çalışmalar bakanlığın yayımlayacağı kılavuza göre şekillenecek” bilgisini verdi.

    Peki, sinema salonları ilk olarak hangi filmlerle başlayacak? Horozoğlu, bu soruyu şöyle yanıtladı:

    “Mart ayından bu yana salgınla mücadele kapsamında kapalı olan sinema salonlarında gösterime giremeyen filmlerin yapımcılarıyla da iletişim halindeyiz. Salgın gündemi nedeniyle gösterimi yapılamayan filmlerin vizyon tarihleri de netlik kazanacak. Yeni normal döneminde Türkiye’deki sinema sektörünü ayağa kaldırmak adına tüm sektör paydaşları ile eş zamanlı olarak birlikte hareket etmemizin önemli olduğunu düşünüyoruz.”

    Film çekimleri başladı

    Nurdan Ulu Horozoğlu, yurtdışındaki normalleşme süreçlerini de yakından takip ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Filmler ve prodüksiyon süreçleri de yavaş yavaş eski hızına kavuşuyor. Avatar, The Batman gibi filmlerin çekimleri yeniden başladı. En hızlı adımı Güney Kore attı. Sinema biletine devlet desteği ile yapılan yüzde 50 indirim sonucunda geçen hafta sonu üç ayın en yüksek Box Office rakamlarına erişildi. İngiltere, Almanya, İtalya ve Polonya’da salonlar açılıyor. Kaliforniya’da da açıldı.”

    Sinemaseverler özledi

    Horozoğlu, sinemaseverlerin sinemada film izleme keyfini özlediğini dile getirerek, “Gönül rahatlığıyla film izlenmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu süreci en iyi atlatacak şekilde hareket ederek farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Prodüksiyon süreçlerinin tekrar başlaması ve yerli yapımların vizyona girmesi ile seyircinin ilgisinin de artacağını öngörüyoruz” dedi.

    Gösterime girecek filmler

    3 Temmuz

    Cin Bebek 2 (Korku)
    Karlar Kralı Norm 2 (Animasyon)
    Kovan (Dram)
    Nuh Tepesi (Dram)

    10 Temmuz

    BoBoiBoy: The Movie (Animasyon)
    The Room (Bilim-Kurgu)
    Hayvan (Dram)
    Penguenler Takımı Uzayda (Animasyon)

    17 Temmuz

    Tenet (Gerilim)
    War With Grandpa (Komedi)
    Missing Link (Animasyon)
    Ecinni 3: Issız Çığlık (Korku)

    24 Temmuz

    Mulan (Macera)
    Aşka Şaka (Komedi)
    The Shed (Gerilim)
    Aşk Çağırırsan Gelir (Romantik-Komedi)

    31 Temmuz

    SüngerBob KarePantolon: Firarda (Animasyon)
    Amacı Olmayan Grup (Komedi)
    Panda Bear in Africa (Animasyon)
    Ava (Aksiyon)
    Greenland (Gerilim)
    47 Meters Down: Uncaged (Korku)
    Cinni Nazar (Korku)
    Mürit (Gerilim)

     

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