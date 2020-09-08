Şirket kurulları artık sanal ortamda

Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilen yazıda, Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirketlerin genel kurul toplantıları ile limited şirketlerin ortaklar kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabildiği hatırlatıldı. Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılımın, Ticaret Bakanlığı’nca yetkilendirilen e-GKS sistemi üzerinden gerçekleştirildiği ifade edilen yazıda, pay sahipleri ve temsilcilerinin, toplantılara fiziken gitmeksizin e-GKS’den elektronik ve mobil imzaları ile istedikleri yerden katılabildiği, toplantı salonundan yapılan canlı yayını izleyip oy kullanabildiği hatırlatıldı.

Hüküm yoksa bile

Bu kapsamda 2012 yılından 2020 Temmuz ayı sonuna kadar e-GKS’den 3 bin 305 genel kurul toplantısına 134 bin kişinin katıldığı ifade edilen yazıda, koronavirüs sürecinde e-GKS sistemini kullanımın kolaylaştırıldığı bildirildi. Ticaret Bakanlığı’nın, koronavirüs önlemleri kapsamında, şirket sözleşmelerinde yer almasa bile elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına olanak sağladığı belirtilen yazıda, “Bu bağlamda, şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa bile şirketlerimiz, genel kurul toplantılarını e-GKS’de yapmaya başlamıştır” denildi.

Yazıda, küresel salgın tehdidin devam ettiği bir dönemde şirketlerin farkındalığının artırılması için, genel kurul toplantılarını henüz yapamamış şirketlerin, genel kurul toplantılarını e-GKS sistemi üzerinden yapabileceğinin duyurulması istendi.