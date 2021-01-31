Şirket ve esnafa tasarruf ettirdi

Insha Ventures’ın esnafa zaman ve mekândan bağımsız tahsilat alma imkânı sunan ürünü Alneo ile 18 bin şirket ve esnaf 2020 yılında toplam 28 milyon liralık tasarruf sağladığını ifade eden Alneo Direktörü Zehra Aksoy, “Müşterilerimiz 2020 yılının başından beri ticaretlerine fiziksel POS yerine Alneo POS ile başlamış olsaydı toplam 32 milyon lira seviyesinde tasarruf da sağlayabilirlerdi” dedi.

Şirketlerin fiziksel POS cihazından bağımsız olarak kolay tahsilat almasına ve müşterilerin güvenli ve pratik ödeme yapabilmelerine olanak sunan yeni nesil ödeme platformu Alneo’nun 2020 yılı verilerine göre geçen yıl toplam işlem adedi ise 85 bini, ulaşılan toplam tahsilat hacmi ise 225 milyon lirayı aştı.