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    HaberlerEkonomi Haberleri Sisal Şans, 1 Ağustos’ta faaliyetlerine başlıyor
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    01.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sisal Şans, 1 Ağustos’ta faaliyetlerine başlıyor

    Türkiye çapındaki erişim ağı ve şans oyunları alanındaki deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyerek, Demirören Sisal spa ortaklığında kurulan Sisal Şans 1 Ağustos’ta faaliyetlerine başlıyor.

    Sisal Şans, 1 Ağustos’ta faaliyetlerine başlıyor

    Konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

    “Sisal Şans, 1926’da kurularak bugünlere gelmeyi başarmış ve hepimizin hayatında yeri olan, ülkemizin en köklü yerli markalarından Milli Piyango’yu dünya standartlarındaki teknolojik yapısıyla geleceğe taşırken heyecanlı bir şans oyunları deneyimiyle şeffaflıktan da ödün vermeyecek. Yeni dönemindeki ilk çekilişini 2 Ağustos’ta gerçekleştirecek olan Sisal Şans, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısıyla sektöre getireceği yeni oyunlarla, şeffaflık esasıyla oyunculara eğlenceli şans oyunları dünyası sunacaktır. Bu vesile ile Milli Piyango ile alakalı hizmet alım sözleşmemizin 1 Ağustos 2020 itibariyle devreye alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

    Sisal Şans, 1 Ağustos’ta faaliyetlerine başlıyor

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