Sisal Şans CEO'su Milli Piyango'nun yeni dönemini anlattı

Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent, bugün yayınlanan köşesinde, Sisal Şans CEO’su Selim Ergün ile Milli Piyango'nun yeni dönemini konuştu. Levent'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye'nin en önemli markalarından biri Milli Piyango. ‘Talih Kuşu size de konabilir’ sloganıyla hafızalara kazınmış, filmlere konu olmuş herkesin umut hikayesinde önemli bir kilometre taşı adeta. 80 yıllık tarihi marka Milli Piyango için 1 Ağustos 2020 önemli bir gündü.

1 Ağustos itibariyle Türkiye’de karşılığı nakit para olan şans oyunlarının operatörlüğü Milli Piyango İdaresi’nden Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırım A.Ş.’ye devredildi. Yaklaşık 80 yıl boyunca şans oyunlarının operatörlüğünü de yürüten Milli Piyango İdaresi ise artık yeni kimliği ile işin izleme ve denetim misyonunu üstlendi. Peki ama şans oyunu severleri yakından ilgilendiren bu değişiklik sürecinin öncesinde ve sonrasında neler yaşandı? Yeni dönemde geride bıraktığımız 40 günde ilgi nasıldı? Hepsinden önemlisi ne kadar ikramiye dağıtıldı? Tüm merak edilenleri Sisal Şans CEO’su Selim Ergün’e sordum.

Selim Bey en çok merak ettiğim sorudan başlayayım. Detayları nasıl olsa konuşuruz… 1 Ağustos’ta şans oyunları düzenleme yetkisini devraldınız. O günden bu yana toplamda ne kadar ikramiye dağıttınız?

‘Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız’ mottosuyla, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlayan kurumumuz 8 Eylül tarihine dek toplamda 238 milyon 457 bin 497 TL ikramiye dağıttı.

Hayli yüksek bir rakam… Gelin Sisal ile başlayıp, detaylara dalalım şimdi. Sisal nedir, ne iş yapar?

Sisal Şans, Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin (%51) ve İtalyan Sisal (%49) S.p.A’in ortaklığından doğdu. Kurumumuz, T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olmak üzere Türkiye Varlık Fonu’nun, onay verdiği şans oyunlarını düzenlemesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere 10 yıl süreyle yetkilendirildi. Yeni iş modelimizin oluşturulmasında 1946’dan beri İtalya’da şans oyunları sektöründe faaliyet gösteren Sisal Grup’un sektör bilgisi ve 1956’dan bu yana ülkemizde birçok alanda faaliyet gösteren, Türkiye çapında 18 bini aşkın bayi sayısına sahip Demirören Holding’in kurumsal birikiminden faydalandık. Yeni bir başlangıçla yepyeni bir şirketi baştan yarattık diyebilirim.

EN KÖKLÜ MARKALARDAN

Yıllardır bildiğimiz şans oyunlarında değişiklik oldu mu?

Milli Piyango, hepimizin hayatında yer etmiş, ekonomimize önemli kaynak sağlayan, ülkemizin en köklü yerli markalarından biri. 1926’da kurularak bugünlere gelmeyi başarmış bir markayı en modern Dünya standartlarında teknolojik yapımızla geleceğe taşımayı amaçlıyoruz. Yaptığımız bir dizi yenilikle yolumuza devam ediyor, Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hem online hem de fiziki satış noktası kanallarını el ele büyütmeyi planlıyoruz. Tüm oyunlarımızı yeniledik, oyuncuların kazanma oranını artırdık, ikramiyelerin dağıtım oranlarını yükselttik, çekiliş makinelerimizi yeniledik ve tüm Milli Piyango biletlerimizin, kazı kazan oyun kartlarının güvenlik özelliklerini artırdık.

Sisal’ın hedefleri nedir, yeni projeleriniz var mı?

Dağıtım kanallarının zenginleştirilmesi konusunda da faaliyet göstermeyi sürdüreceğiz. Bu paralelde ürün çeşitliliğimizi artırmak gibi bir planımız da var. Yeni oyunlarla zenginleştirdiğimiz ürün portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz.

İkramiye dağıtım oranlarındaki artış ve buna paralel olarak oynanan oyun sayısı ve ciro artışına doğru orantılı olarak bayi ağımızı ve satış kanallarımızı daha da çok genişletmek ve daha çok oyuncuya ulaşmak var. Hedefimiz ilk yılda mevcut ciroyu üç katına çıkarmak. Bizler için sosyal sorumluluk faaliyetleri içerisinde yer almak da büyük önem taşıyor. Ülkemize kazandıracak bir proje üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz. Projemizin detaylarını kısa süre sonra açıklayacağız.

KAZANMA İHTİMALİNİ ARTTIRDIK

Oyunseverler daha çok kazanacak diyebilir miyiz?

En büyük değişikliğin ikramiye dağıtım oranlarında olduğunu söyleyebilirim. Şans oyunlarındaki ikramiye dağıtım oranını %47.5’tan %59’a yükselttiğimiz için oyuncularımız daha çok kazanacak. Bunun yanında oyunlarımızdaki değişikliklerle birlikte kazanma ihtimallerini de artırdık. Hem devletimiz, hem de oyunseverler daha çok kazanacak. Elde edilen gelirden çıkan değerin ülkemize kalması ve devlet hazinesine aktarılması yaptığımızın işin önemini ortaya koyuyor.

ONLINE KANAL FİZİKİ SATIŞ NOKTALARIYLA BİRLİKTE BÜYÜYECEK

Büyüme planı projeksiyonunuz nedir?

Büyüme projeksiyonumuzun birinci ayağında; fiziki satış noktalarını büyütmek önceliğimiz olacak. Mevcut yapının üzerine artı 5 bin adet satış kanalı getirerek büyümeyi sağlayacağız. İkinci ayağında online kanalı da büyüteceğiz. Online’da yer alacak çeşitli oyunlar ile kanalı büyütmek hedefimiz. Amacımız, hem fiziki satış noktalarını hem de online kanalını birlikte büyütmek. Büyüme projeksiyonumuzun üçüncü ayağında; artan oyun çeşitliliği bulunuyor. Yeni lansmanını yapacağımız oyunlarla oyun çeşitliliğini artıracağız. Büyüme projeksiyonumuzun dördüncü ayağında ise artan ikramiye dağıtım oranlarımız bulunuyor. Belirtiğim gibi ikramiye dağıtım oranı %47.5’ten %59’a çıkıyor. Böylece oyuncular başta olmak üzere tüm paydaşlar daha çok kazanmış olacak.

50 MİLYON EURO YATIRIM

Tüm bu teknolojik altyapı, yenilikler, tanıtım vs çok kolay olmamıştır. Ne kadarlık bir yatırım yapıldı?

IT teknoloji altyapımıza, insan kaynakları, satış kanalları ve pazarlamaya 50 milyon Euro gibi ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. Teknik altyapımızı son teknolojiyi kullanarak oluşturduk. Satış noktalarımızdaki tüm oyun terminalleri, veri merkezi, iletişim ağı ve çekiliş makinelerimizi yaptığımız bu yatırımla yeniledik. Satış noktalarımızdaki yeni oyun terminallerimiz, oyuncu ekranlarımız, görsel düzenlemelerimizden oluşan yatırımlarımızın yanında, yoğun bir pazarlama iletişimi de yapıyoruz.

Milli Piyango markasının vazgeçilmezi Talih kuşlarını, Türkiye’ye şans dağıtırken gösterdiğimiz “herkesin şansı” sloganlı reklam kampanyamız ile kuvvetli bir pazarlama iletişimine başladık. Yenilediğimiz marka kimliği ve oyun portfoyü ile, bir yandan fiziki satış noktalarımızdan, bir yandan hayata geçirdiğimiz online satış sitemiz Millipiyangoonline.com ve mobil uygulamamız üzerinden de oyunseverler ile buluşmaya başladık.

Çekiliş sürecinden bahseder misiniz? Nasıl yapılıyor? Çekilişi anında takip edebiliyor muyuz?

Dünya Piyango Birliği (WLA) sertifikalı, son teknoloji ürünü, tam otomatik yepyeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan Şans Merkezi’mizde yapılacak çekilişlerimizi, millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalımızdan canlı olarak yayınlıyoruz. Çekilişlerimizin kontrol, denetim ve gözetimi Milli Piyango İdaresi ve Noter yetkilileri tarafından yapılıyor ve çekilişlerin tutanakları tutuluyor.

Yeni dönem için özel olarak inşa ettiğimiz Şans Merkezi’mizde düzenlenen çekilişlerimizin tamamını halkımıza açık olarak gerçekleştiriyoruz. Canlı yayınlanan bu çekilişleri Şans Merkezi’mizde izlemek isteyen 18 yaşından büyük oyunseverler, kendi imkanlarıyla merkezimize gelerek, onlar için hazırladığımız 14 koltuklu mini tribünde izleyici olarak yerlerini alabiliyor. Çekilişleri izlemek isteyenler Sisalsans.com adresinde bulunan başvuru linkindeki formu doldurarak izlemek istediği tarihteki çekilişe katılabiliyor.

YENİ OYUNLAR GELİYOR

Yeni şans oyunlarını Türkiye’ye getirecek misiniz?

Büyüme projeksiyonumuz içerisinde artan oyun çeşitliliği de bulunuyor. Yeni lansmanını yapacağımız oyunlarla oyun çeşitliliğini artıracağız. Bu kapsamda kazı kazan oyunlarını da yeniliyor ve geliştiriyoruz. Online kanalımızda özel olarak devreye aldığımız oyunlarımız da bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Kazı Kazan kartlarımızın çeşitliliğini arttıracak yeni kartlar ve sayısal oyunlarımıza bir yeni oyun daha eklemeyi planlıyoruz.

DENETİM GÖZETİM MİLLİ PİYANGO’DA

Şeffaflık ve güvenilirliği sağlamak için neler yaptınız? Çekilişler ve çekilişlerde kullanılan teknoloji hakkında bilgi verebilir misiniz?

Sisal Şans olarak Şans Merkezi’mizde kullandığımız teknik altyapı dışarıdan herhangi bir müdahaleye imkan tanımıyor. Dünya Piyango Birliği (WLA) sertifikalı, son teknoloji ürünü, tam otomatik yepyeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan Şans Merkezi’mizde yapılacak çekilişlerimizi, millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalımızdan canlı olarak yayınlıyoruz. Dileyenlere, Şans Merkezi’mizdeki çekilişlere katılarak, izleme imkânı da sunuyoruz. Çekilişlerimizin kontrol, denetim ve gözetimi Milli Piyango İdaresi ve Noter yetkilileri tarafından yapılıyor ve tutanakları tutuluyor.

KORUMA ODASI

Şans Merkezimiz içerisinde topların muhafaza edildiği ‘Koruma Odası’ bulunuyor. Çekiliş topları özel yapım alüminyum alaşımlı güvenli çantalarda kilitli olarak, çift anahtar sistemi ile açılabilen, yüksek güvenlikli, çelik dolaplarda tutuluyor. 24 saat kamera ile izlenmekte olan oda, ayrıca güvenlik görevlileri tarafından da korunuyor. Çekiliş topları fiziki olarak her çekiliş öncesi tartılıyor, noter tarafından denetlenip tutanak tutuluyor. Çekiliş makineleri de düzenli olarak noter ve bağımsız denetim tarafından denetlenip, tutanak tutuluyor. Her çekilişten önce, noter gözetiminde seçilen top çantası açıldıktan sonra noter eşliğinde çekiliş topları, hassas tartı ile tartılarak ağırlık kontrolleri yapılıyor. Kontrolleri yapılan ve onaylanan toplar ile deneme çekilişi yapılıyor ve makinenin doğru bir şekilde çalıştığı tespit edildikten sonra çekilişe onay veriliyor.

EL DEĞMEDEN ÇEKİLİŞ

Sisal Şans olarak, Dünya Piyango Birliği – (WLA) sertifikalı, konusunun uzmanı tedarikçiler ile çalışarak, standart ve kurallara uygun olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çekilişlerimiz, tamamen bilgisayar kontrollü, ISO-27001 ve Dünya Piyango Birliği – (WLA) sertifikalı, pazar lideri üretici tarafından, özel olarak tasarlanmış çekiliş makineleri ile el değmeden yapılıyor. Her çekiliş sonucu (Elektronik Kimlik Belirleme ve Güven Hizmetleri Düzenlemesi) EIDAS Sertifikalı dijital imza, EIDAS Sertifikalı Dijital Zaman Damgası ve ayrıca jüri tarafından gerçekleştirilen bağımsız çift eşleştirme kontrolü uygulanarak onaylanıyor. Kazanan talihli numaralar anında ekrana aktarılırken zaman etiketi ile yapılan çekilişler sırasında toplar bu sisteme entegre edilmiş 9 ayrı robot kamera ile izleniyor ve kaydediliyor.

CANLI, KESİNTİSİZ YAYIN

İzleyicilere bütün çekiliş süreci canlı ve kesintisiz olarak aktarılıyor. Çekiliş topları, çekiliş teknisyenin giymiş olduğu özel eldivenler kullanılarak, çekiliş makinesinin haznelerine yükleniyor. Yüksek hava akımı ile çekiliş topları karıştırılırken, rastgele bir çekiliş topu yuvaya giriyor. Daha sonra yuvanın bulunduğu çark dönerek, topu otomatik olarak, makinanın önünde bulunan çekiliş rayına getirip, kamera otomatik sistemi ile ekrana yansıtıyor ve çekiliş sonraki toplarla devam ediyor. Tüm çekiliş süresince çekiliş el değmeden, bilgisayar programı ile yönetiliyor. Robotik kameralar aracılığı ile topun küre içerisindeki tüm süreçlerini takip edebiliyoruz. Zaman damgası ve dijital imza ile de çekiliş yapıldığı anda jüri tarafından bütün sonuçlar teknolojik olarak kayıt altına alınıyor. Çekilişlerde dışarından müdahaleye izin vermeyen kapalı bir mekanizma kullanılıyor.

1 KİŞİYE 32 MİLYON TL

Bugüne dek kazandırdığınız ikramiyeler konusunda detay verebilir misiniz? Kim, ne kazandı?

Kısa süre önce 32 milyon TL’yi 1 oyuncumuza Süper Loto ile vermenin mutluluğunu yaşadık. Sayısal Loto’da; “5 bilen” 1 oyuncumuza 362 bin 482 TL ve “5 bilen” 1 oyuncumuza 569 bin 591 TL’lik ikramiyelerini verdik. Şans Topu’nda; 2 oyuncumuza 978 bin 128’er TL büyük ikramiye; 1 oyuncumuza 725 bin 309 TL büyük ikramiye; 1 oyuncumuza 714 bin 221 TL büyük ikramiyelerini verdik. On Numara’da; 1 oyuncumuza 778 bin 522 TL büyük ikramiyesini verdik. Milli Piyango’da ilk çekilişimiz olan 9 Ağustos çekilişimizde büyük ikramiye 2 çeyrek bilete isabet etti ve 2 oyuncumuza 750’şer bin TL’lik büyük ikramiyelerini vermenin mutluluğunu yaşadık. Şu anda Çılgın Sayısal Loto’da 60 milyon TL’yi aşan devreden bir ikramiyemiz var.