Sisal Şans’tan açıklama

“28 Eylül 2020 tarihli On Numara çekilişinde “8” ve “32” numaralarının ekranda yer almayan bir ses tarafından fısıldandığı iddia edilmiş ve iddiaya konu olan video çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşılmıştır.

Söz konusu videoda sunucumuz, kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine “ses ve müzik” uyarısıyla bilgi vermektedir. Bu durum her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biridir. Sunucu tarafından reji ekibine yapılan bu bilgilendirmenin çekilişle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Sisal Şans, Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısıyla oyunseverlere heyecanlı, eğlenceli ve şeffaflıktan ödün vermeyen teknolojik bir şans oyunları dünyası sunmaya devam edecektir. Kurumumuz, İtalya’da 1946’dan beri şans oyunları alanında başarıyla faaliyet gösteren, Sisal’in uzmanlığı ve Türkiye’de ilk ve tek sabit ihtimalli spor tahmin oyunu İddaa ile yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya sektörlerinde de yatırımı bulunan Demirören Holding’in bu alanlardaki tecrübesiyle çalışmalarını sürdürecektir.

Bugüne dek hakkımızda çıkan olumsuz haberlere kurum olarak cevap vermeyip sessiz kalma hakkımızı kullanmamıza rağmen, bu tip asılsız suçlamalar karşısında hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi de bildirmek isteriz.

Bilginize sunarız.”