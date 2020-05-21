BİST103.0640.89EURO7.470.20USD6.790.04ALTIN379.41-0.60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Sivas'ta mor patates ekimi yapıldı
    ABONE OL
    21.05.2020 - 14:18 | | AA

    Sivas'ta mor patates ekimi yapıldı

    Tohumluk patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığı belirtilen Sivas'ta mor patates ekimi yapıldı.

    Sivas'ta mor patates ekimi yapıldı

    Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Salih Ayhan, son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan mor patatesin ekimi dolayısıyla Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde düzenlenen törene katıldı.

    Bir süre çiftçilerle sohbet eden Ayhan, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı mor patatesin birçok rahatsızlığa da iyi geldiğini belirtti.

    Çiftçinin bilgiyle, toprağın da suyla buluşturulduğunda birçok güzelliğin ortaya çıktığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

    "Pusat-Özen Barajı'nın sulama havzasının olduğu mevkideyiz. Bu bölgede yoğun şekilde farklı ürünlerin ekimlerinin gerçekleştiğini görmekteyiz. Daha önce arpa, buğday, hububat yoğunluktayken artık patates, şeker pancarı gibi katma değeri yüksek ürünler ekilmektedir. Bugün de patates ekim sahasındayız. İlk tescilli yerli patates. Bu bölgede ekimin yapılmasıyla iyi bir katma değer olacağı aşikar."

    Sivas'ın patates üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Ayhan, "Yemeklikte altıncı sıradayız, tohumlukta birinci sıradayız. Bu alanla da yemeklikte de ilklerde olacağımızı ümit ediyoruz. Bölgenin toprak yapısı, yeni sulama alanlarının açılması ve çiftçimizin de bilinçlenmesiyle bu bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilecektir." ifadelerini kullandı.

    Ayhan, daha sonra traktöre binerek patates ekimi gerçekleştirdi.

      Müslümanlara yönelik kıyafet satan mağazaya araçla daldıAvustralya'nın Greenacre kentinde kaputundan duman çıkan bir araç, seyir halindeyken önce bir otomobile çarptı, ardından Müslümanlara yönelik kıyafet satan 'Hijab House' adlı mağazaya daldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken; 11 kişi yaralandı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? Arefe günü ve bayramda açık olacak mı? BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour çalışma saatleri

      Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? Arefe günü ve bayramda açık olacak mı? BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour çalışma saatleri

      Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

      Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

      Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

      Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

      Müjde! Şehirlerarası seyahat (yolculuk) yasağı kalktı mı? HES Kodu nasıl alınır?

      Müjde! Şehirlerarası seyahat (yolculuk) yasağı kalktı mı? HES Kodu nasıl alınır?

      Sıradaki Haber