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    HaberlerEkonomi Haberleri Sivas'ta üretilen yük vagonları Avusturya yolunda!
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    26.03.2020 - 11:20 | | AA

    Sivas'ta üretilen yük vagonları Avusturya yolunda!

    Sivas'ta kurulu Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'de (TÜDEMSAŞ) üretilen 22 adet "Yeni Nesil Yük Vagonu" Avusturya'ya doğru yola çıktı.

    Sivas'ta üretilen yük vagonları Avusturya yolunda!

    TÜDEMSAŞ ve GökRail'in, çok uluslu  lojistik firması GATX ile 2019 yılında imzaladığı 150 adet 80 feetlik Sggrs tipi  konteyner taşıma vagonu üretilmesine dair protokol, gelen talep üzerine  güncellendi.

    Böylece, GATX için üretilecek vagonların sayısı ek protokolle 400'e  çıkarıldı.

    Teknik özellikleri bakımından yük taşımacılığında kolaylıklar sağlayan  vagonların ilk partisinin üretimi tamamlandı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın şubat ayı içinde  yaptığı açıklama ile gündeme gelen yük vagonlarından 22'si, Avusturya'ya  ulaştırılmak üzere Kapıkule Tren İstasyonu'na gönderildi.

    Protokol kapsamında TÜDEMSAŞ'ta 378 vagonun daha üretimi devam ediyor.

    Dünyanın birçok bölgesinde vagon kiralama hizmeti veren, uluslararası  şirket GATX için üretilen 80 feetlik, mafsallı, Sggrs tipi yük vagonunun boyu  26,4 metre, darası ise 24 bin 700 kilogramı buluyor.

    Benzerlerine göre daha hafif daralı bu vagon bir seferde, 4 adet 20  feetlik veya 2 adet 40 feetlik konteyner taşıyabiliyor. Tam dolu iken saatte  maksimum 100 kilometre hıza ulaşabilen vagonlar, boşken saatte 120 kilometreyle  yol alabiliyor.

    ALMANYA, İNGİLTERE, HOLLANDA, POLONYA'DAN DA TALEP VAR

    Bu arada TÜDEMSAŞ, 80 yıldır Türkiye ve uluslararası demir yolları  için farklı tip ve özelliklere sahip yük vagonlarının üretimini gerçekleştiriyor.

    Yerli ve milli üretime verilen önemi dikkate alarak çalışmalarını  sürdüren, 2017 yılında yüzde 90 yerlilik oranıyla ürettiği "Yeni Nesil Yük  Vagonu"nu raylara indiren  TÜDEMSAŞ, yük vagonlarının ihracatını da  gerçekleştiriyor.

    Son yıllarda yapılan yatırımlar ve üretim anlayışındaki değişimle  birlikte TÜDEMSAŞ, vagonların uluslararası demir yollarında çalıştırılması için  gerekli olan sertifikaları alarak dünya demir yolu piyasasında rekabet edebilir  uluslararası bir şirket konumuna geldi.

    TÜDEMSAŞ'tan yük vagonu ve vagon parçası talep eden firmalar arasında  Almanya, İngiltere, Hollanda, Polonya gibi birçok ülkede faaliyet gösteren vagon  kiralama şirketleri de yer alıyor.

    Ülkenin en büyük yük vagonu üreticisi ve geliştiricisi olan TÜDEMSAŞ,  1939-2019 yılları arasında 349 bin 400 adet vagon onarımı ve 22 bin 500 vagon  üretimi gerçekleştirdi.

     

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