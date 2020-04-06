Skoda öğrencileri ödev için ‘üstsüz araç’ tasarlıyor...

Geleceğin otomotiv tasarımcıları ve mühendisleri, ilk fikirlerini kağıt üzerinde Skoda baş tasarımcısı Oliver Stefani ile paylaştı. Skoda’nın öğrencilere gerçek bir otomobil tasarlama fırsatı verdiği akademide, üstü açılan Scala modeli ilk kez Haziran ayı içerisinde sergilenecek. 90 yıldan daha uzun bir süredir eğitim veren Skoda meslek okulunun öğrencileri, birkaç ay sürecek bu proje boyunca, Skoda’nın merkezinde teknik geliştirme, tasarım ve üretim departmanlarındaki deneyimli çalışanlardan destek alacak.



2014 yılından bu yana Skoda Akademi öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği birbirinden ilginç konsept otomobiller, geleneksel hale geldi. Scala Spider gibi her yeni konsept, Skoda’nın genç yeteneklerinin yaratıcılığını ve tutkusunu ortaya koyuyor.