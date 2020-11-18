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18.11.2020 - 11:29 |

Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra Pegasus'tan açıklama!

Sokağa çıkma kısıtlaması ise ile ilgili açıklamalarda bulunan Pegasus, "20 Kasım'dan itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır." dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra Pegasus'tan açıklama!

Pegasus, sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili ikinci bir duyuru yayımladı. Pegasus'un duyurusunda "20.11.2020 tarihinden itibaren hafta  sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma  kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz  mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge  ibraz ederek seyahate katılabilirler." denildi.

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