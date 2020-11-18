18.11.2020 - 11:29 |
Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra Pegasus'tan açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması ise ile ilgili açıklamalarda bulunan Pegasus, "20 Kasım'dan itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır." dedi.
Pegasus, sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili ikinci bir duyuru yayımladı. Pegasus'un duyurusunda "20.11.2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler." denildi.
Ayda'nın annesi, enkaz altında, 'Baban bizi kurtaracak’ demişİzmir’de, depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ölen annesi Fidan Gezgin ile ilgili enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı. Uğur Gezgin, enkaz altında eşinin kızı Ayda’ya moral vermek için “Baban bizi gelip kurtaracak merak etme demiş" dedi.