Sokak kısıtlaması, internetten market alışverişini artırdı

Koronavirüs salgını, insanların alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. Birçok insan daha önce teknoloji ve kıyafet gibi ürün alışverişini internetten yaparken, buna sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte marketler de eklendi. Tüketiciler, tercih ettiği marketlerin internet sitelerinden sipariş veriyor. Siparişler market çalışanları tarafından hazırlanıp, mobil servisle müşterinin adresine teslim ediliyor.

TEMASTAN UZAKLAŞMAK İÇİN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ TERCİH EDİLİYOR

İnternet üzerinden hizmet veren marketin sahibi İsmail Tekin, pandemiden önce de internet üzerinden alışveriş sistemlerinin olduğunu ancak pandemiyle birlikte artışın olduğunu belirtti. Tekin, “Pandemi sürecinde insanlar kalabalıktan uzaklaşmak ve temastan kaçınmak için internetten alışverişi tercih ediyor. Müşteriler gayet memnun. Hem mesafelerini koruyor hem de zamandan tasarruf ediliyor” dedi.

Müşterilerinin siparişlerini ücret almadan adreslerine de teslim ettiklerini ifade eden Tekin, ''Servis ücreti almaksızın 100 lira ve üzeri alışverişlerde, Konya’nın tüm bölgelerine hizmet veriyoruz. İnternetten alışverişte malum pandemi sürecinde insanların temizlik ihtiyaçlarında önemli artışları oldu. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli. Biz de gereken önlemlerimizi alıyoruz. Siparişlerimizi teslim ederken maske ve mesafe kurallarına uyuyoruz” diye konuştu.

Tekin, "Pandemiden önce insanlar, ürünleri dokunarak almak istiyordu. Ama pandemi süreciyle sosyal mesafenin korunması ve insanlarla olan diyaloğun en aza indirgenmesi noktasında internet üzerinden satışımızın olması bizler için avantaj oldu” dedi.

'PANDEMİ NEDENİYLE İNTERNETTEN ALIŞVERİŞİ TERCİH ETTİK'

İnternet üzerinden market alışverişini yapan Önder Erdoğan, “Pandemiden ve belirli kısıtlamadan dolayı biz de internetten alışverişi tercih ettik. Marketlere gitmediğimiz için hem de sosyal mesafe amaçlı sürekli internet alışverişini tercih ediyoruz” diye konuştu.