Somalili Abdi’ye drone hediye etti

Çavuşoğlu, hediye olarak Abdi’ye yerli bir Türk firması ve ASELSAN tarafından ortak üretilen drone verdi. Basında Abdi ile ilgili çok sayıda haber gördüğünü belirten Çavuşoğlu, Abdi’nin, Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimini tamamlayacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından da, “Somali’de kısıtlı imkanlarla yaptığı uçak maketlerini görünce ‘bu yetenek Teknofest’te olmalı’ dedik. Guled Abdi Türkiye’de okuyacak ve gökyüzü tutkusuna ülkemizde yön verecek. Hayallerinin peşinde koşmaya devam et Guled, biz de sana destek olmaya devam edeceğiz” mesajını paylaştı.