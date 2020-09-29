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    HaberlerEkonomi Haberleri Somalili Abdi’ye drone hediye etti
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    29.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Somalili Abdi’ye drone hediye etti

    Somali’de imkansızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen genç yetenek Guled Abdi (17), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun talimatıyla geldiği Türkiye’de eğitim alacak. Dışişleri Bakanlığı’nda Çavuşoğlu tarafından kabul edilen Abdi’ye annesi ve Somali’nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed eşlik etti.

    Somalili Abdi’ye drone hediye etti

     

    Çavuşoğlu, hediye olarak Abdi’ye yerli bir Türk firması ve ASELSAN tarafından ortak üretilen drone verdi. Basında Abdi ile ilgili çok sayıda haber gördüğünü belirten Çavuşoğlu, Abdi’nin, Antalya Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimini tamamlayacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından da, “Somali’de kısıtlı imkanlarla yaptığı uçak maketlerini görünce ‘bu yetenek Teknofest’te olmalı’ dedik. Guled Abdi Türkiye’de okuyacak ve gökyüzü tutkusuna ülkemizde yön verecek. Hayallerinin  peşinde koşmaya devam et Guled, biz de sana destek olmaya devam edeceğiz” mesajını paylaştı.

    D-100 Karayolu'nda facianın eşiğinden dönüldüMaltepe D-100 Karayolu'nda kamyonet, bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Olayda bir kişi hafif yaralanırken kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
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