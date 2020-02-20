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    HaberlerEkonomi Haberleri Sompo Sigorta’dan ‘iklim’ eğitimi
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    20.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sompo Sigorta’dan ‘iklim’ eğitimi

    Sompo Sigorta, iklim krizi konusunda toplumsal ve bireysel farkındalık yaratma hedefiyle geçen yıl başlattığı “Yerküreye Saygı” projesinde yeni bir döneme giriyor.

    Sompo Sigorta’dan ‘iklim’ eğitimi

    Proje kapsamında Sompo Sigorta’nın 3 yıllık iş birliğine imza attığı TEMA Vakfı, 2020 yılında 30 ilde 12 bin 500 çocuğa ulaşmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile ‘İklimi Koru’ eğitimlerine başladı.

    32 milyon kişiye ulaşıldı

    Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın verdiği bilgilere göre, Yerküreye Saygı projesi kapsamında yapılan saha aktiviteleri ve online faaliyetler ile bugüne kadar yaklaşık 32 milyon kişiye ulaşılan proje, şimdi de gönüllü katılımına açılıyor. Sompo Sigorta, iklim gönüllülüğü konusunda topluma öncülük etmeyi amaçlıyor. Yerküreye Saygı Gönüllüsü olmak isteyen herkes, mart ayı içerisinde yerkureyesaygi.org adresi üzerinden gönüllü başvurusunda bulunabilecek.

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