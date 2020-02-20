Sompo Sigorta’dan ‘iklim’ eğitimi

Proje kapsamında Sompo Sigorta’nın 3 yıllık iş birliğine imza attığı TEMA Vakfı, 2020 yılında 30 ilde 12 bin 500 çocuğa ulaşmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile ‘İklimi Koru’ eğitimlerine başladı.



32 milyon kişiye ulaşıldı



Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın verdiği bilgilere göre, Yerküreye Saygı projesi kapsamında yapılan saha aktiviteleri ve online faaliyetler ile bugüne kadar yaklaşık 32 milyon kişiye ulaşılan proje, şimdi de gönüllü katılımına açılıyor. Sompo Sigorta, iklim gönüllülüğü konusunda topluma öncülük etmeyi amaçlıyor. Yerküreye Saygı Gönüllüsü olmak isteyen herkes, mart ayı içerisinde yerkureyesaygi.org adresi üzerinden gönüllü başvurusunda bulunabilecek.