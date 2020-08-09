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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: 9 Ağustos altın fiyatları! Bugün altın alış ve satış fiyatları ne kadar?
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    09.08.2020 - 12:02 |

    Son dakika: 9 Ağustos altın fiyatları! Bugün altın alış ve satış fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Hafta içi altın fiyatlarında rekor bir artış yaşandı. Bugün saat 09.13'te gram altının alış fiyatı 483, 14 TL iken satış fiyatı ise 491,03 TL olarak yer aldı. İşte 9 Ağustos 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatlarındaki son durum...

    Son dakika: 9 Ağustos altın fiyatları! Bugün altın alış ve satış fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki yükseliş gündemde yer alıyor. Haftanın son gününde saat 09.14'te çeyrek altının satış fiyatı 834,80 TL oldu. Gram, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri ise vatandaşların aramalarında yer alıyor. 9 Ağustos altın fiyatlarındaki son durumu merak konusu. İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

    ALTIN FİYATLARI (ALIŞ-SATIŞ)-9 AĞUSTOS 2020

    Gram Altın Alış Fiyatı: 483,14 TL

    Gram Altın Satış Fiyatı: 491,03 TL

    Çeyrek Altın Alış Fiyatı:785,10 TL

    Çeyrek Altın Satış Fiyatı:834,80 TL

    Yarım Altın Alış Fiyatı:1.565,40 TL

    Yarım Altın Satış Fiyatı: 1.669,50 TL

    Tam Altın Alış Fiyatı: 3.130,80 TL

    Tam Altın Satış Fiyatı:3.299,70 TL

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    Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılarFatih Balat'ta koronavirüse rağmen tekneye bilen kalabalık bir grup denize açılarak eğlence yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de denizde tekneler üzerinde denetim yaptı.
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