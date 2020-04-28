Son dakika... Albayrak: Yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık

Bakan Albayrak'ın başkanlığında 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı video konferans ile gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bakan Albayrak, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri kapsamında düzenledikleri Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı çerçevesinde dijital ortamda da olsa bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Albayrak, bugün Kovid-19 salgını sonrası ivedilikle devreye aldıkları Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında gelinen noktayı değerlendireceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte piyasaların, sektörlerin beklentilerini konuşacak ve yeniden 'adım adım işe dönüş' için yapmamız gerekenleri konuşacağız. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, kısa adı ile FİKKO, ekonomi ve finans alanındaki tüm kurumlarımızın yer aldığı, sistematik toplantılarında finans politikalarımızın belirlendiği ve uygulamaların takip edildiği en tepe mercidir. Bugün de Kovid-19 gündemi sebebiyle ‘genişletilmiş’ bir formatta bu toplantıyı düzenliyoruz."

Salgın ile mücadeleyi en yüksek kararlılık ile en erken başlatan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurgulayan Albayrak, "Tıpkı salgın ile olduğu gibi, salgının ekonomik etkileri ile mücadelede de hızlı karar alarak üretim gücümüzü ve istihdamımızı koruyacak adımlar attık. Tüm bu adımları ekonomi dünyasından ve sektörlerden gelen talep ve öneriler doğrultusunda belirledik. İşte bu adımlarla bugüne kadar 200 milyar TL'lik bir finansmanı piyasalarımızın, esnafımızın, iş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduk." şeklinde konuştu.

Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına bu krizde, bu salgında devlet ve hükümet olarak iyi bir sınav verdiklerini belirterek, ilk günden itibaren sorunu ciddiye aldıklarını, hiçbir olası sonucu göz ardı etmediklerini, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan adımlar attıklarını, vatandaşlarla, esnafla, iş insanlarıyla doğrudan iletişim kanalları kurduklarını ve içe kapanmadıklarını söyledi.

"Hasar, 1929 buhranından da büyük olacak"

Berat Albayrak, dünya ile istişareyi, tecrübe paylaşımını ihmal etmediklerine işaret ederek, "Sağlık alanında ortaya koyduğumuz dayanışmanın benzerini ekonomi alanında da ortaya koyduk. Özellikle G-20 çatısı altında, zor durumdaki ülkelere destek sağlanmasının mutabakat metninde yer alması için sorumluluk üstlendik." dedi.

Kovid-19 salgınının; küresel ekonomi ve ticarette kimsenin beklemediği, sonuçlarının nereye ulaşacağını kestiremediği bir hasar bırakacağını belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şurası kesin ki bu hasar, 1929 buhranından da büyük olacak. Çin'de 44 yıl aradan sonra çeyreklik bir küçülme tablosu beklenirken, ABD'de işini kaybedenlerin sayısı 4 haftada 26 milyonu aştı. Türkiye olarak Kovid-19 salgınıyla, kur saldırılarının etkilerini gidermek ve ekonomimizin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verdiğimiz dengelenme sürecinin sonunda karşılaştık. Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık."

Albayrak, bugün hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan şirketlere, esnafa ve vatandaşlara destek olabildiklerini vurgulayarak, "Her talebe anında dönüş yapıyor; ihtiyaç duyulan mekanizmaları devreye alabiliyoruz. Bugüne kadar 921 bin 751 esnafımızdan destek adımlarımıza talep geldi. 789 bin 232 esnafımızın sürecini tamamladık. Desteklerini hesaplarına yatırdık. İşletmelerimizden ise yaklaşık 148 bin 334 talep aldık, 126 bin 505 firmamıza finansman tahsisini gerçekleştirdik. Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık." diye konuştu.

İş yapma ortamının büyük zarar gördüğü böyle bir dönemde, bu kadar yüksek talebe kısa süre içerisinde bu oranda dönüş gerçekleştiren kamu bankalarının sürecin "gizli kahramanları" arasında yer aldığını belirten Albayrak, "Biz devlet olarak bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle milletimizin yanında olacağız." dedi.

"Türkiye'nin yardım eli büyük bir teveccüh oluşturdu"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı. Bu sebeple sizlerle adım adım işe dönüş açısından atmamız gereken adımları, almamız gereken tedbirleri, özellikle istihdamın, iş gücü piyasamızın ayakta kalması, süreçten etkilenen firmalarımızın ve sektörlerimizin süratle toparlanması için yapılması gerekenleri konuşacağız. Bu süreçte Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün iş birliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz. Krizlerden hızlı çıkma refleksine ve tecrübesine sahip bir ekonomimiz, yeni süreçlere ivedilikle adapte olmayı başaran bir iş dünyamız var."

Albayrak, ayakta tuttukları üretim gücü, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalar ve sağlam ekonomik altyapı ile Kovid-19 sonrası için büyük bir potansiyelin olduğunu dile getirerek, "Türkiye'ye karşı yükselen teveccühü de dikkate aldığımızda, bu potansiyel uzun yıllardır hayalini kurduğumuz yüksek katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı ekonomi modelini tam manasıyla hayata geçirebileceğimizi bize gösteriyor." diye konuştu.

Bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Milletimiz bizi izliyor. Bu tarihi kavşakta 'mış' gibi yapanları da, kafasını kuma gömenleri, Türkiye'nin başarısından rahatsız olanları da not ediyor." dedi.

Bu arada, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya Bakan Albayrak'ın yanı sıra katılan isimler şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, DEİK Başkanı Nail Olpak, ASKON Başkanı Orhan Aydın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken."