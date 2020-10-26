26.10.2020 - 07:40 |
Son dakika: Altın fiyatları bugün canlı akış: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 26 Ekim 2020
Son dakika haberlere göre, altın fiyatları araması yükselmeye başladı. Yeni haftanın ilk gününde merakla araştırılmaya başlayan altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarının alış ve satış durumu nasıl? 26 Ekim 2020 Pazartesi günü altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin öğrenmek istediği güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları canlı 2020 listesi...
Gün gün hatta saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları son zamanlarda yükselişte...Milyonlarca vatandaş altın fiyatları hakkında arayışa geçerken, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorularına cevap aramaya odaklandı. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında canlı akış...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:485,60 TRY Satış Fiyatı:487,03 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:789,10 TRY Satış Fiyatı:796,30 TRY
YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.578,20 TRY Satış Fiyatı:1.592,60 TRY
TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.156,30 TRY Satış Fiyatı:3.172,90 TRY