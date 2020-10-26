Son dakika: Altın fiyatları bugün canlı akış: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 26 Ekim 2020

Gün gün hatta saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları son zamanlarda yükselişte...Milyonlarca vatandaş altın fiyatları hakkında arayışa geçerken, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorularına cevap aramaya odaklandı. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında canlı akış...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:485,60 TRY Satış Fiyatı:487,03 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:789,10 TRY Satış Fiyatı:796,30 TRY

YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.578,20 TRY Satış Fiyatı:1.592,60 TRY

TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.156,30 TRY Satış Fiyatı:3.172,90 TRY

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