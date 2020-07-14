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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları canlı takip ekranı! 14 Temmuz 2020 çeyrek altın ne kadar?
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    14.07.2020 - 13:15 |

    Son dakika: Altın fiyatları canlı takip ekranı! 14 Temmuz 2020 çeyrek altın ne kadar?

    Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları geçen hafta rekor seviyeye ulaştı. Yeni haftanın ikinci gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatlarındaki yaşanan değişim vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte canlı 14 Temmuz altın fiyatları...

    Son dakika: Altın fiyatları canlı takip ekranı! 14 Temmuz 2020 çeyrek altın ne kadar?

    Geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarında rekor bir hareketlilik yaşandı. Gram altın 400 TL'yi gördü. Temmuz ayının ortasına gelirken altın fiyatlarındaki son durum ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 14 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    14 TEMMUZ 2020 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın 396,85 TL alış 396,90 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın 645,70 TL alış 654,10 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın 1.291,30 TL alış 1.306,70 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın fiyatları 2.660,40 TL alış 2.671,30 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

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      Uyurken bahçesine otomobil uçtu!Bursa’da bir vatandaş, sabah sulamaya gittiği bahçesine uçan otomobili görünce şaşkına döndü. Komşularının yardımıyla aracın sahibini bulan bahçe sahibi Adil Bilgin, "İnanamadım, rüyadayım sandım" dedi.
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