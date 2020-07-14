Son dakika: Altın fiyatları canlı takip ekranı! 14 Temmuz 2020 çeyrek altın ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarında rekor bir hareketlilik yaşandı. Gram altın 400 TL'yi gördü. Temmuz ayının ortasına gelirken altın fiyatlarındaki son durum ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 14 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

14 TEMMUZ 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 396,85 TL alış 396,90 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 645,70 TL alış 654,10 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.291,30 TL alış 1.306,70 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları 2.660,40 TL alış 2.671,30 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

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