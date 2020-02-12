Son dakika altın fiyatları - Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı kaç TL?
Altın fiyatları için meraklı arayış devam ediyor. Günün ilk saatlerinden bu yana araştırılan altın fiyatları ne kadar? 12 Şubat altın fiyatları hakkında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları haberimizde...
Her gün en çok merak edilen konular arasına giren altın fiyatları bugün de yerini koruyor. Vatandaşlar tarafından büyük merak konusu olan altın fiyatları kaç para? Gram altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatı araması her zaman diliminde oldukça sorgulanıyor. Peki altın ne kadar?Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...Her gün en çok merak edilen konular arasına giren altın fiyatları bugün de yerini koruyor. Vatandaşlar tarafından büyük merak konusu olan altın fiyatları kaç para? Gram altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatı araması her zaman diliminde oldukça sorgulanıyor. Peki altın ne kadar?Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış fiyatı 304,22 TL / Satış fiyatı 304,29 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı 486,29 TL / Satış fiyatı 497,29 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın fiyatı 969,54 TL / 994,58 TL
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın fiyatı 2.005,95 TL / 2.056,08 TL