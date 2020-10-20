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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları: Gram - çeyrek altın fiyatları bugün canlı takip...
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    20.10.2020 - 19:38 |

    Son dakika altın fiyatları: Gram - çeyrek altın fiyatları bugün canlı takip...

    Son dakika altın fiyatları hakkında meraklanan vatandaşlar harekete geçti. Bugün altın almak veya altın bozdurma isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki bugün gram ve çeyrek altın fiyatı kaç lira? İşte bugüne ait canlı altın fiyatları akışı...

    Son dakika altın fiyatları: Gram - çeyrek altın fiyatları bugün canlı takip...

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili büyük merak devam ediyor. Altının alış ve satış fiyatı hakkında bilgilenmek isteyenler, son dakika altın fiyatlarını araştırıyor.

    Bugün gram altın 481 TL'ye alınırken, 483 TL'ye satılıyor. Çeyrek altın 783 TL'ye alınırken, 791 TL'ye satılıyor. Yarım altın ise 1.566 TL'ye alınıyor, 1582 TL'ye satılıyor. Son olarak Tam altının güncel fiyatı da 3.134 TL'ye alınıyor, 3.154 TL'ye satılıyor.

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