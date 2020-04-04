Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram fiyatı dün rekor seviyeye ulaşarak 347 liradan günü tamamladı. Haftanın son işlem gününde 24 ayar külçe altının gram fiyatı 0,93 artışla günü 347,90 liradan tamamlamasının ardından piyasaların işleme kapalı olduğu hafta sonu günlerinde altının gram fiyatında yaşanan değişimler vatandaşlar ve yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle yaşanan küresel durgunluk nedeniyle güvenli liman altın fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşanmasına yol açıyor. İşte altın fiyatlarında günün rakamları...

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,93 artışla 347,90 liradan tamamladı.

İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 565,00 lira, Cumhuriyet altını 2.312,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 347,90 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Piyasaların işleme kapalı olduğu saatlerde 24 ayar külçe altının gramı 350,39 TL alış 350,78 TL'den işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 509,57 TL alış 521,42 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.015,96 TL alış 1.042,84 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.101,98 TL alış 2.155,83 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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