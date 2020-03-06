Son dakika: Altın haftanın son gününde ne kadar oldu? 6 Mart altın fiyatları...

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 artışla 329,1 liradan tamamladı.



Bugüne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, öğleden sonra yükselişe geçti ve 330 lirayı gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 539 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 203 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla yüzde 2,1 artarak 1.673 dolar seviyesinden günü tamamlaması sonrası bugün 1.689 dolarla ocak 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiye olası etkilerinin yatırımcıları tedirgin etmeye devam ettiğini belirterek, buna bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını kaydetti.



Finansal istikrarı korumak amacıyla merkez bankalarının genişlemeci para politikasına yöneldiğine dikkati çeken analistler, bu durumun altın fiyatlarını yukarı yönde desteklediğini ifade etti.



Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

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