09.07.2020 - 14:45 | | İHA
Son dakika: Bakan açıkladı! 5 yılda 1 milyon 500 bin konut dönüşecek
Bakan Kurum, “Yılda 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz.” dedi.
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Bakırköy'de yayaların üzerine araç süren sürücü davasında mütalaa açıklandı!İstanbul Bakırköy’de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen'in davasında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, Göçmen'in "Olası Kast ile yaralama", "Kasten Yaralama", "Silahla Kasten Yaralama" ve "Olası kasten yaralama" suçlarından toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.