03.10.2020 - 11:22 | | AA-DHA
Son dakika: Bakan açıkladı! Nisan sonu yolcu alacak...
Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanı metrosunun açılış tarihi ile ilgili açıklama yaptı. Gayrettepe'deki istasyonda inceleme yapan Karaismailoğlu, "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda Nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" diye konuştu.