85,74BİST1.1450.13EURO9.120.28USD7.760.23ALTIN474.920.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Nisan sonu yolcu alacak...
    ABONE OL
    03.10.2020 - 11:22 | | AA-DHA

    Son dakika: Bakan açıkladı! Nisan sonu yolcu alacak...

    Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" dedi.

    Son dakika: Bakan açıkladı! Nisan sonu yolcu alacak...

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanı metrosunun açılış tarihi ile ilgili açıklama yaptı. Gayrettepe'deki istasyonda inceleme yapan Karaismailoğlu, "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda Nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" diye konuştu.

      Havalimanında 18 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi!İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, yolcu valizleri içinde 18 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

      Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

      Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

      Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

      ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

      ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

      Gizli bölmede tek tek yakalandılar

      Gizli bölmede tek tek yakalandılar

      Sıradaki Haber