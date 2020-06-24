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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' açıklaması
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    24.06.2020 - 12:00 | | DHA

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirdiğini belirterek, TL'ye güvenen ve Türk varlıklarına, şirketlerinin büyüme hikâyesine inanan herkesin kazanacağını söyledi.

    Son dakika... Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' açıklaması

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TLye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikâyesine inanan herkes kazanacak" dedi.

     

    Son dakika... Bakan Albayraktan Borsa İstanbul açıklaması

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