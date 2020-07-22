Son dakika... Bakan duyurdu! Evde bakım maaşı 1544 TL'ye yükseltildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düzenli olarak yapılan ve temmuz ayı memur maaşı katsayısındaki düzenlemeyle artan sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2020 Temmuz ayı ödeme döneminde, 768 bin yaşlı ve 637 bin engelli olmak üzere toplam 1 milyon 405 vatandaşa aylıklarının ödendiğini ifade eden Bakan Selçuk, 2020 yılında yapılan ödemelerin ise toplam 12 milyar TL'ye ulaşacağını kaydetti. Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını belirten Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711.50 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567.97 TL'ye yükseltildiğini belirtti. Bakan Selçuk, 2002 yılında 24 TL olarak ödenen 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarını da 35 kat artırarak, 851 TL'ye çıkardıklarını bildirdi.

'EVDE BAKIM ÜCRETİNİ 1.544 TL’YE ÇIKARDIK'

18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının ise 1.562.86 liraya çıktığını açıkladı. Bakan Selçuk, 535 bin 805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirterek, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544.61 TL'ye çıkardık" dedi.

'144 BİN ÇOCUĞUMUZA 155 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLIYORUZ'

Bakan Selçuk, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ekonomik nedenlerle kurum bakımına bırakılmaması için önce aileleri ve yakınlarının yanında kalmasını destekliyoruz. Bu kapsamda aylık 144 bin çocuğumuz için 155 milyon TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Ailesi yanında bakımı sağlanan çocukların akranları ile aynı şartlara sahip olması için verilen SED hizmetinde, çocuk başına yapılan yardım miktarının 1.023 TL’den 1.082 TL’ye yükseldiğini hatırlatan Bakan Selçuk, koruyucu ailelere de çocuk başına yapılan ödemede miktarının 1.485 TL’den 1.687 TL’ye çıkarıldığının bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, ayrıca yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin her ayın 5 ile 9’u arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlattı.