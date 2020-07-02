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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Bakan duyurdu! Ödemeler 8-10 Temmuz arasında...
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    02.07.2020 - 10:59 | | AA

    Son dakika! Bakan duyurdu! Ödemeler 8-10 Temmuz arasında...

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran dönemine ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-10 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

    Son dakika! Bakan duyurdu! Ödemeler 8-10 Temmuz arasında...

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

    Selçuk, "15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

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