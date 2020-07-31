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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Kasapoğlu duyurdu! Son başvuru tarihi 10 Ağustos'a kadar uzatıldı
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    31.07.2020 - 19:41 | | AA

    Son dakika... Bakan Kasapoğlu duyurdu! Son başvuru tarihi 10 Ağustos'a kadar uzatıldı

    Gelen son dakika haberine göre; Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

    Son dakika... Bakan Kasapoğlu duyurdu! Son başvuru tarihi 10 Ağustos'a kadar uzatıldı

    Ayrıntılar geliyor...

    Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.
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