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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu! Bakan Koca duyurdu
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    25.03.2020 - 14:52 |

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu! Bakan Koca duyurdu

    Son dakika haberlere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, 32 bin personel alınacağı duyuruldu. İşte başvuru tarihi ve detaylar...

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu! Bakan Koca duyurdu
    Aykut Yılmaz

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

    "Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz.

    Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

    11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.

    Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

    Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.

    Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

    Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

    Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

    Hayırlı olsun."

    Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildiBOLU'da Murat Çalık (32) koronavirüs salgınının ardından ortaya çıkan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi. Murat Çalık'ın annesine ait otomobile yüksek sesle yayın yaptığı gerekçesiyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi. Çalık, ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.
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