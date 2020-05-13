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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Pekcan'dan bez maske ihracatı açıklaması
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    13.05.2020 - 14:19 | | AA

    Son dakika: Bakan Pekcan'dan bez maske ihracatı açıklaması

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma-örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak." ifadesini kullandı.

    Son dakika: Bakan Pekcan'dan bez maske ihracatı açıklaması

    Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, piyasaya sunulan tıbbi ve cerrahi maskelerin ihracatına Sağlık Bakanlığından ön izin alınması uygulamasının son dönemde ülkede artan maske ihtiyacının karşılanmasına ve sağlık çalışanlarının tam donanımlı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına hizmet sağlamasına önemli katkı sağladığını bildirdi.

    Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçı sektörlerin Kovid-19 pandemisinin dünya ekonomisinde yol açtığı tahribatı en az zararla atlatmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

    "Türkiye, bir yandan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği tıbbi ekipmanlarda yurt içi talebi karşılarken, aynı zamanda dünyanın önde gelen tekstil ve hazır giyim üreticilerinden biri olarak bez maskenin uluslararası piyasada en büyük tedarikçisi olabilecek altyapıya sahiptir. Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma-örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak. İhracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim."

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