BİST92.3820,34EURO7,380,89USD6,78-0,08ALTIN358,18-1,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Bakan Selçuk açıkladı: 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verilecek
    ABONE OL
    07.04.2020 - 20:23 | | AA/DHA

    Son dakika | Bakan Selçuk açıkladı: 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verilecek

    Gelen son dakika haberine göre; Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, yeni desteğin halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazdaki 1000 liralık destekten faydalanmamış hanelere verileceğini bildirdi.

    Son dakika | Bakan Selçuk açıkladı: 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verilecek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İkinci faz sosyal yardımlar başlıyor. Bu kapsamda ikinci fazda 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. Birinci fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek" dedi.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kamuoyuna duyurduğu ve koronavirüsle mücadele için ikinci faz sosyal yardım programının detaylarını açıkladı. 2 milyon 111 bin haneye geçtiğimiz hafta 1000'er lira nakdi destek verildiğini hatırlatan Selçuk, "Söz konusu destek programının ikinci fazının başlayacağı müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda; ikinci fazda halihazırda sosyal yardım alan ve birinci fazda dağıtılan 1000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. Birinci fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek" diye konuştu.

    'ÜÇÜNCÜ FAZ SOSYAL YARDIMI İÇİN BAŞVURULAR, E-DEVLET'TEN YAPILACAK'

    Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda üçüncü fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi. Üçüncü fazda da ilk iki yardımdan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destekte bulunacaklarını söyleyen Bakan Selçuk, "Üçüncü faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız" dedi

    Selçuk, üçüncü fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.

    Sağlık Bakanı Koca: ''Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İmmün Plazma tedavisi nedir, nasıl oluyor? İmmun Plazma tedavisi kaç kişi için kullanılabiliyor?

    İmmün Plazma tedavisi nedir, nasıl oluyor? İmmun Plazma tedavisi kaç kişi için kullanılabiliyor?

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

    Sahra hastanesi nedir, sahra ne demek? Sahra hastaneleri nerede kurulacak? Bakan açıkladı

    Sahra hastanesi nedir, sahra ne demek? Sahra hastaneleri nerede kurulacak? Bakan açıkladı

    Sıradaki Haber