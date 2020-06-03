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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! Mesleki Yeterlilik Sınavları başlıyor
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    03.06.2020 - 11:22 |

    Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! Mesleki Yeterlilik Sınavları başlıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 pandemisi nedeniyle 16 Mart tarihinde ara verilen Mesleki Yeterlilik Sınavlarının, bugün itibariyle yeniden başladığını açıkladı.

    Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! Mesleki Yeterlilik Sınavları başlıyor

    Ayrıntılar geliyor...

    Erzincan'da kene kabusu! Son bir ayda 17 kişi...Erzincan'da bu sene son 1 ay içerisinde 17 hasta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördü. Erzincan ve çevre illerde yaşanan kene vakaları münasebetiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, vatandaşların alması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.
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