Son dakika: BakanlÄ±k yasaklamÄ±ÅŸtÄ±! Rezervasyon almaya devam ediyorlar

YÄ±lbaÅŸÄ±na bir hafta kaldÄ±. Her yÄ±l Ã§eÅŸitli etkinlik ve eÄŸlenceyle geÃ§en kutlamalar, bu yÄ±l tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan koronavirÃ¼s engeline takÄ±ldÄ±. 3.5 gÃ¼nlÃ¼k sokak kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca 81 ile gÃ¶nderilen genelgede, otel ve konaklama tesislerinin yÄ±lbaÅŸÄ± kutlama programÄ± yapmasÄ±na, eÄŸlence ve balo dÃ¼zenlenmesine izin verilmeyeceÄŸi belirtildi. Â AlÄ±nan tÃ¼m Ã¶nlemler eÄŸlence tutkunlarÄ±na engel olmadÄ±. BazÄ± iÅŸletmeler, eÄŸlencenin serbest olduÄŸunu belirterek rezervasyonlara devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. GeceliÄŸi 650 ila 5 bin lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen otellerde 4 gece iÃ§in minimum 15 bini gÃ¶zden Ã§Ä±kartmak gerekiyor. Grup halinde farklÄ± odalarda konaklanÄ±yor gibi gÃ¶sterilse de bazÄ± oteller tek bir odada 8 kiÅŸinin eÄŸlenmesine izin veriyor.

ODAYA YILBAÅžI PASTASI SERVÄ°SÄ° BÄ°LE VARÂ

Oteller alÄ±nan kararla birlikte yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesi dÃ¼zenlemiyor ancak bazÄ± oteller, mÃ¼ÅŸterilerinin tek bir odada bir araya gelip eÄŸlence dÃ¼zenlemesine izin veriyor. DHA muhabirinin rezervasyon bilgisi iÃ§in ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir otel yetkilisi ise ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:Â

"Sabah, Ã¶ÄŸle, akÅŸam yemeÄŸi, 5 Ã§ayÄ±, gece Ã§orbasÄ± ve yÄ±lbaÅŸÄ± gÃ¼nÃ¼ odaya pasta servisi ve akÅŸam yemeklerinde 2 kadeh yerli alkol var. Standart konseptimiz bu. 2 apart iÃ§in 8 kiÅŸilik fiyat 15 bin. EÄŸlenceler iptal, odaya pasta geliyor ama bizim dÄ±ÅŸ alanÄ±mÄ±z Ã§ok geniÅŸ. Ä°sterseniz burada aktivitelerde bulunabilirsiniz. Size vereceÄŸimiz apartlar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ya da altlÄ± Ã¼stÃ¼ oluyor ve komÅŸu gibi oluyorsunuz. Ya Ã¼st katta olabilirsiniz ya alt katta. Ä°stediÄŸiniz gibi takÄ±labilirsiniz."Â

"EÄžLENCEYÄ° ODANIN Ä°Ã‡Ä°NDE YAPABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z"

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesinde otellerdeki yoÄŸunluk devam ederken, kalan son yerler ise dudak uÃ§uklatan fiyatlarla kiralama yapÄ±yor. Ä°stanbul'da farklÄ± bir apart otel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ise yetkili, "Altta 1 oda, Ã¼stte 2 oda mevcut. Toplamda 8 kiÅŸi alacak kapasitede. YÄ±lbaÅŸÄ± boyunca 4 kiÅŸilik karantinada paketimiz 650 TL, kiÅŸi baÅŸÄ± kahvaltÄ± da dahil. Tesiste bir eÄŸlence yok. EÄŸlenceyi odanÄ±n iÃ§erisinde kendiniz yapacaksanÄ±z, bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmaz" diye konuÅŸtu.

VÄ°LLANIN GECELÄ°ÄžÄ° BÄ°N 200 TL

Hem otellere hem de kiralÄ±k villalara talebin arttÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nemde, denize yÃ¼rÃ¼me mesafesinde bir villa kiralamanÄ±n gecelik bedeli ise, bin 200 lira. Ev ortamÄ± olduÄŸu iÃ§in istenildiÄŸi gibi konaklanabildiÄŸini dile getiren villa yetkilisi, "VillamÄ±z 6 kiÅŸilik 2 de Ã§ocuk iÃ§in uygun yer var. Villada 8 kiÅŸi kalÄ±nabiliyor. GeceliÄŸi bin 200 TL. Kendi aranÄ±zda rahatÃ§a eÄŸlenebilirsiniz. Ev ortamÄ± olduÄŸu iÃ§in, istediÄŸiniz gibi konaklayabilirsiniz. Ã‡ok yÃ¼ksek sesli, parti niteliÄŸinde ses aÃ§Ä±p etrafÄ± da rahatsÄ±z etmeyecek ÅŸekilde eÄŸlenebilirsiniz. 8 kiÅŸi aynÄ± yerde kalmak sÄ±kÄ±ntÄ± olmaz" ifadelerini kullandÄ±.

JAKUZULÄ°, NEHÄ°R MANZARALI ODADA PARTÄ°YE MÃœSAADE YOK

4 gece iÃ§in jakuzili, ÅŸÃ¶mineli ve nehir manzaralÄ± oda mÃ¼saitliÄŸi olduÄŸunu sÃ¶yleyen bir otelde ise, diÄŸerlerinin yanÄ± sÄ±ra eÄŸlenceye mÃ¼saade edilmiyor. KahvaltÄ± ve akÅŸam yemeÄŸi dahil 4 bin 500 lira fiyatÄ± olan odada 8 kiÅŸinin bir arada kalmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

UZMANLAR UYARIYOR: 2021 ZOR GEÃ‡MESÄ°N

Medipol Mega Ãœniversite Hastanesi'nden GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ise, sosyal anlamda birliktelik sÃ¶z konusu olursa hastalÄ±ÄŸÄ±n bulaÅŸma ihtimalinin Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸuna dikkat Ã§ekerek, yeni yÄ±la farklÄ± yerlerde ve kalabalÄ±k girmek isteyen kiÅŸilere uyarÄ±larda bulundu:

"KanunlarÄ±n mÃ¼saadesi Ã¶tesinde bireysel olarak insanlarÄ±n kendi hayatlarÄ±nÄ± koruma gibi bir sorumluluÄŸu vardÄ±r. Â Sosyal mesafenin korunmasÄ±na Ã¶zellikle dikkat edilmesi gerekir. Bir ÅŸey olmaz deÄŸil, kesinlikle oluyor. Ã–zellikle bu tÃ¼r eÄŸlencelerde, dÃ¼ÄŸÃ¼nlerde Ã§ok fazla bulaÅŸ gÃ¶rÃ¼yoruz. Bir tane bile enfekte olsa herkesi enfekte edip bulaÅŸtÄ±rabiliyor. Ã–zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±ndayÄ±z; camlar kapalÄ±, havalandÄ±rmalar yeterince Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Bu nedenle kapalÄ± ortamlarda kimseyle bir araya gelmemek gerekiyor. 2 metre mesafeyi Ã§ok fazla aÅŸmamak, maskeyi Ã§Ä±kartmamak gerekiyor. Bu saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeylerin hiÃ§biri bu bahsettiÄŸiniz eÄŸlence tÃ¼rlerinde ve mekanlarÄ±nda mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Onun iÃ§in bu sene herkesin kendi evinde sakin sakin oturmasÄ±nÄ± Ã¶neriyoruz. Aksi halde 2021, 2020'den bireysel ve toplumsal anlamda daha zor geÃ§er. YÃ¼ksek sesle konuÅŸtuÄŸunuz zaman, Ã¶ksÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z zaman Ã§ok daha fazla virÃ¼s saÃ§Ä±yorsunuz. Kesinlikle bu tÃ¼r ÅŸeylerin yapÄ±lmamasÄ±nÄ± Ã¶neriyoruz."