11.06.2020 - 09:46 |
Son dakika: Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı.
Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Böylelikle bilet fiyatları düşecek.
Gurbetçiler Kapıkule'den giriş yapıyor!Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için ana vatana gelmeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, corona virüs tedbirleri kapsamında yurda girişleri sağlanan gurbetçilerden Ramazan Ösmer, "Türkiye'de tedbirler üst seviyede ve bu sevindirici. Hem ateşimizi ölçtüler hem de form doldurduk" dedi.