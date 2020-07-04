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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
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    04.07.2020 - 09:02 |

    Son dakika: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Son dakika habere göre 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci ikramiyesinin yatırılması bekleniyor.

    Son dakika: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Hükümet, emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkânları sunarken, bu yıl 13 milyon emekliye 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldı. Emekliler ve hak sahiplerine, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek olan bin liralık ikramiye nisan ayında hesaplara yattı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı Kurban Bayramı ikramiyeleri için de hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos'ta kutlanacak. Arife günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Pazartesi gününden itibaren 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci ikramiyesinin yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarihi SGK duyuracak. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.

    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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