BİST115.1901.39EURO7.710.78USD6.840.04ALTIN386.780.72
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Borsa, 115.000 puanı aştı
    ABONE OL
    22.06.2020 - 18:40 | | AA

    Son dakika: Borsa, 115.000 puanı aştı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazancıyla günü 115.190,05 puandan tamamladı.

    Son dakika: Borsa, 115.000 puanı aştı

     

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.578,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 2,74 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,31 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,72 ile iletişim oldu.

    BIST 100 endeksi, 115.190,05 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

    Yarın yurt dışında dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de 1. el konut satışları ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Bahçeye inen ayı tel örgüye takıldıKütahya’nın Domaniç ilçesinde bir kiraz bahçesine inen ve avludaki tel örgüye takılan ayı, ekiplerin çabası sonucu uyutulup kurtarılarak ormana salındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: MSB'den Pençe-Kaplan açıklaması: Başarıyla devam ediyor

    Son dakika haberi: MSB'den Pençe-Kaplan açıklaması: Başarıyla devam ediyor

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

    Sokak ortasında park kavgası

    Sokak ortasında park kavgası

    22 Haziran Koronavirüs tablosu son durum yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor

    22 Haziran Koronavirüs tablosu son durum yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor

    Sıradaki Haber