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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Borsa pandemi sonrası ilk kez o seviyeyi gördü
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    08.07.2020 - 11:54 |

    Son dakika: Borsa pandemi sonrası ilk kez o seviyeyi gördü

    BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.

    Son dakika: Borsa pandemi sonrası ilk kez o seviyeyi gördü

    Koronavirüs nedeniyle düşüş yaşayan Borsa İstanbul kısa sürede beklenen performansını yakaladı.

    Pandemi sürecinde 83 bin puan seviyelerine kadar gerileyen Borsa İstanbul bugün 120 bin 203 puan seviyesini gördü.

      İstanbul’da trafik magandaları işbaşında! Drift, makas ve hız terörü kameradaİstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobilli bir maganda, kavşaklarda saniyelerce “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Aynı maganda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM Otoyolu’nda da 274 kilometre hızla seyretti. E-5 Karayolu’nda bir başka maganda ise araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.
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