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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Çiftçi proje başvuruları 7 Temmuz’a uzatıldı
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    22.06.2020 - 17:09 | | Foreks

    Son dakika... Çiftçi proje başvuruları 7 Temmuz’a uzatıldı

    Gelen son dakika haberine göre; Tarım ve hayvancılıkla ilgili projelere başvuru tarihi 7 Temmuz’a uzatıldı.

    Son dakika... Çiftçi proje başvuruları 7 Temmuz’a uzatıldı

    Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 11 Mayıs 2020 tarihinde Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştı.

    Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme bünyesinde süt üreten ve kırmızı et üreten tarımsal işletmeleri, bitkisel üretim ve arıcılık konusundaki projelerin hazırlanıp, 30 Haziran’a kadar başvuru yapılması istenmişti. Sözü edilen ilgili projelere başvuru tarihi 7 Temmuz’a uzatıldı.

    Projeler ve başvuru hakkında ayrıntılı bilgi, merkez ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Destek Birimi veya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan alınabilecek.

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