Son dakika: Dolar kaç lira oldu? 19 Mart döviz fiyatları...

Hükümetler ve merkez bankalarından corona virüsün ekonomiye etkisini azaltmak için önlem paketleri üst üste geliyor.

Dolar/TL güne 6.49 seviyesinden başlarken, euro/TL 7.08'den açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, COVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 100 milyar TL’lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıldığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi gece telekonferans yolu ile gerçekleştirdiği acil toplantıda, corona virüs salgınının yol açtığı ekonomik yavaşlama ile mücadele için 750 milyar euro tutarında varlık alım programı başlatma kararı aldı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın euroyu savunmak için tüm araçlarını kullanma niyetinde olduğunu belirterek,"ECB'nin ortak para birimine bağlılığının limitleri yok" açıklamasını yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed), finansal kurulaşlara kredi vermek üzere Para Piyasası Yatırım Fonu Likidite Kolaylığı oluşturduğunu duyurdu. ABD Senatosu, corona virüsle mücadele kapsamında 100 milyar doların üzerinde destek içeren bir tasarıyı onayladı. ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs salgınıyla mücadelede özel sektörden katkı alınması ve hükümete gerekli teçhizatın üretimini hızlandırma imkanı veren Savunma İmalat Yasası’nı devreye sokacağını açıkladı.

JP Morgan ABD baş ekonomisti Michael Feroli, corona virüs salgınının etkisi ile ABD ekonomisinin 2020 ikinci çeyrekte yüzde 14 daralabileceği tahmininde bulundu.

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