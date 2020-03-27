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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı
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    27.03.2020 - 10:00 |

    Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı

    Ekonomik güven endeksi 91,8 oldu.

    Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı

    Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 97,5 iken, Mart ayında %5,9 oranında azalarak 91,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

    Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Mart ayında %7,6 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,0 oranında azalarak 92,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,2 oranında azalarak 101,7 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Mart ayında %1,7 oranında artarak 58,2 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %3,7 oranında artarak 77,2 değerini aldı. 

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