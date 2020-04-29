BİST101.2390.53EURO7.580.42USD6.980.02ALTIN384.180.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı
    ABONE OL
    29.04.2020 - 10:01 | | AA

    Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı

    Ekonomik güven endeksi, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle birçok sektörde çalışmalara ara verildiği veya uzaktan çalışma yöntemiyle işlerin yürütüldüğü nisanda aylık bazda yüzde 44,1 azalarak 51,3'e düştü.

    Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

    Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 44,1 azalarak 51,3'e geriledi. Endeksteki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

    Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre nisanda yüzde 5,8 azalarak 54,9'a, reel kesim güven endeksi yüzde 36,8 azalarak 62,3'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 50,1 gerileyerek 46,1'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 26 azalarak 75,2'ye, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 42,2 düşerek 44,7'ye geriledi.

    Kovid-19 salgınının Türkiye'ye de gelmesiyle mart ve nisan aylarında tedbirler artırılmış, bazı sektörlerde faaliyetler azalırken, bazılarında da uzaktan çalışma yöntemine geçilmişti.

      Üniversiteli komşusunun köpeğine kötü davranışını görüntülediBURSA'da, üniversite öğrencisi Elif O.'nun (22) köpeğine bağırıp, kötü davrandığı anlar, komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Elif O., emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Elif O.'nun, ifadesinde, "Köpeğime eğitmek için bağırıyorum. Ben yavrumu seviyorum" dediği öğrenildi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Yardım kolisi dağıtımında sosyal mesafe unutuldu

      Yardım kolisi dağıtımında sosyal mesafe unutuldu

      Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

      Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

      Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

      Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

      Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 62 kilo esrar ele geçirildi

      Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 62 kilo esrar ele geçirildi

      Sıradaki Haber