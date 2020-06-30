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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Elektrik fiyatına 3 ay zam yapılmayacak
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    30.06.2020 - 12:14 |

    Son dakika! Elektrik fiyatına 3 ay zam yapılmayacak

    Gelen bir son dakika haberine göre; elektrik fiyatlarına önümüzdeki 3 ay zam yapılmayacak. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaza yapılan indirimi Twitter hesabından duyurdu.

    Son dakika! Elektrik fiyatına 3 ay zam yapılmayacak

    Elektrik fiyatları 3 ay artmayacak

    Doğal gaz fiyatlarinda ise konut hariç indirim yapıldı.

    Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirime gidildi.

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    BOTAŞ'tan doğal gaza indirim geldi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaza yapılan indirimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

    BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğal gaza indirim hayırlı olsun.

    Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak.

    Doğal gaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak.

     

    Son dakika Elektrik fiyatına 3 ay zam yapılmayacak

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