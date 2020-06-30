Son dakika! Elektrik fiyatına 3 ay zam yapılmayacak

Elektrik fiyatları 3 ay artmayacak

Doğal gaz fiyatlarinda ise konut hariç indirim yapıldı.

Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirime gidildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaza yapılan indirimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğal gaza indirim hayırlı olsun.

Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak.

Doğal gaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak.