30.06.2020 - 12:14 |
Son dakika! Elektrik fiyatına 3 ay zam yapılmayacak
Gelen bir son dakika haberine göre; elektrik fiyatlarına önümüzdeki 3 ay zam yapılmayacak. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaza yapılan indirimi Twitter hesabından duyurdu.
Elektrik fiyatları 3 ay artmayacak
Doğal gaz fiyatlarinda ise konut hariç indirim yapıldı.
Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirime gidildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaza yapılan indirimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğal gaza indirim hayırlı olsun.
Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak.
Doğal gaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak.
İzmit'te sahil ve teknede kutlama yapan gençler sosyal mesafeyi hiçe saydıGelen bir son dakika haberine göre, İzmit’te, sahilde ve teknede gençlerin bir araya geldiği kutlamalarda, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Sahildeki kutlamada meşaleler yakıldı, teknede yapılan doğum gününde ise horon oynandı.