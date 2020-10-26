Son dakika... Fransa'nın etekleri tutuştu! Durdurun...

Fransa, Arap ülkelerine, ürünlerinin boykot edilmesine yönelik kampanyaları önlemeleri çağrısında bulundu.

Fransız Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Orta Doğu'nun birçok ülkesinde, Fransız ürünlerini boykot etme çağrıları ve daha genel olarak, bazen nefret dolu terimlerle, Fransa aleyhine gösteri çağrıları sosyal medyada yayınlandı." ifadesi kullanıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "radikal bir azınlığın" yaptığı boykot çağrılarının "hiçbir dayanağı olmadığı" belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Ürdün, Kuveyt ve Katar'daki bazı süpermarketlerde Fransız saç bakım ve güzellik ürünleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin gösterilmesi hakkını savunması sonrası raflardan kaldırılmıştı.

Kuveyt'te Tüketici İşbirliği Dernekleri Birliği, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapmıştı. Birlik bu kararı, "Muhammed Peygamber'e hakaretlerin tekrarlanması" nedeniyle aldığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan'da Fransız market zinciri boykot edilmesine dair bir etiket Pazar günü sosyal medyada en popüler ikinci etiket oldu.

Mısır'da da bazı siyasetçiler Fransız ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlattı. Libya, Suriye ve Gazze Şeridi'nde benzer protestolar görülüyor.

PEKİ NE OLMUŞTU

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı.

Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sert sözlerle eleştirdi.